Выходил на сцену более тысячи раз: ушел из жизни заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров

Заслуженный артист Республики Беларусь Вениамин Захаров скоропостижно скончался. В январе ему исполнилось 55 лет. Информацию о смерти культурного деятеля подтвердили в театре, где он служил.

Прискорбную новость опубликовали на странице Большого театра Белоруссии в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что Захаров стал служить в культурном учреждении с 18 лет. С тех пор он выходил на сцену более тысячи раз. Его можно наблюдать в главных партиях в балетах «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и многих других.

После окончания службы в Большом театре Белоруссии Вениамин выбрал репетиторство. Он преподавал в Музыкальном театре в Белорусской хореографической гимназии-колледже.

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