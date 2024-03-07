Умер российский художник и актер Айсен Дойду

Умер российский поэт и художник Айсен Дойду в возрасте 83 лет. Он также известен как сценарист, оператор, драматург, прозаик и актер. Знаменитости не стало 6 марта. Об этом сообщает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Айсен Сивцев (Дойду) родился 3 марта 1941 года в Якутске. Он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1967 году. Его творческий путь был разнообразен: он работал администратором в Якутском корреспондентском пункте Иркутской студии кинохроники, возглавлял университетскую киностудию, сотрудничал как кинооператор и фотограф в археологических экспедициях ЯГУ.

Сивцев активно участвовал в создании Черкёхского мемориального музея «Якутская политическая ссылка» в 1978 году и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах в 1995 году.

Как сценарист, он работал над проектами «Свои люди», «Аэроплан», «Снайпер Саха», «Государственные дети» и снялся в драмеди «Интересная жизнь». В 2018 году его фильм «Интересная жизнь» был удостоен приза «Лучший сценарий» на XVI российском фестивале кино и театра «Амурская осень».

Отмечается, что Айсен Дойду скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

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