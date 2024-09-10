«Выглядит на 12 лет»: звезда интернета ростом 140 см погиб на СВО

Житель Белгорода ростом 140 см погиб на СВО. 28-летний Артем Нефедов прославился из-за фейка про «охранника из Уфы, который выглядит на 12 лет». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на волонтерскую группу «ZOV Победы».

По данным источника, у мужчины был позывной «Нервный». Он погиб во время штурма высоты. Отмечалось, что у Артема с детства были проблемы со здоровьем – сахарный диабет, поэтому он вырос только до 140 см. Он нуждался в инсулине, но все равно оказался на СВО. Как именно он туда попал информации нет, но об этом стало известно из его соцсетей.

Последняя публикация в микроблоге Артема была сделана 20 октября прошлого года, а уже в декабре его мать поделилась снимком с похорон сына и написала «Помним, любим, скорбим».

Известно, что до СВО мужчина трудился на Комбикормовом заводе в Колхозе имени Горина. О нем узнали из интернета, когда местные СМИ опубликовали фото Артема с надписью «Охранник из Уфы выглядит на 12 лет».

Ранее мы писали о том, что россиянка отправила мужу в зону СВО похоронный венок.