Выбрали храм, где венчался с женой: в Подмосковье прощаются со звездным диетологом Алексеем Ковальковым

В Подмосковье прощаются со звездным диетологом Алексеем Ковальковым. Траурную церемонию организовали в Храме Первосвятителей московских. Именно там много лет назад врач венчался с женой. Об этом сообщает StarHit.

О смерти Ковалькова стало известно 5 декабря. За полторы недели до кончины он жаловался на плохое состояние, что стал быстрее уставать. Однако он все равно не показывать, что с ним что-то не так. Родные диетолога делились — он «не собирался умирать».

На прощание со звездным врачом, который работал с Любовью Успенской, Ириной Пеговой, Ольгой Картунковой и многими другими, приехали только самые близкие. Гроб установили посередине храма и усыпали его цветами.

Напомним, что последние годы жизни диетолог боролся с раком, но далеко не все об этом знали. Дело в том, что он не терял позитивного настроя и продолжал работать с пациентами. Алексею Ковалькову было всего 62 года.

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