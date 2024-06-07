Второй за год: 32-летний гитарист рок-группы Nebula найден мертвым в репетиционном зале

Рок-группа Nebula вновь лишилась бас-гитариста. Менее чем за год она потеряла двух музыкантов. Несколько дней назад ушел из жизни 32-летний член объединения Ранч Сирони. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно.

Первый гитарист, по данным Roma Today, долго игравший в коллективе, скончался в сентябре прошлого года от лейкемии. На его место пришел Ранч Сирони. Пару дней назад стало известно о смерти мужчины. Его труп нашли в репетиционном зале.

Смерть застигла нового бас-гитариста группы в Италии. Там коллектив был в рамках гастролей. Из-за смерти Сирони тур был отменен. О смерти Ранча коллеги написали в некрологе группы.

Ранее сообщалось о смерти известной телеведущей и модели Даниэллы Калатравы. Она скончалась в 34 года от рака.