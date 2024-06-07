«Она мужественно боролась с болезнью»: популярная телеведущая умерла от рака в 34 года

В Мексике скоропостижно скончалась известная телеведущая и модель Даниэлла Калатрава. Она умерла на 35-м году жизни от рака, передает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник.

Врачи диагностировали онкологическое заболевание у телеведущей в 2016 году. Долгое время знаменитость боролась с раком груди. По словам матери девушки, смертельно больная дочь делилась опытом с другими людьми, у которых произошла похожая ситуация в жизни.

«Она мужественно боролась с болезнью, открыто делилась своим опытом и поддерживала других», — рассказала женщина.

Первую операцию Калатрава перенесла через некоторое время после постановки диагноза в 2016 году. Затем для девушки начался долгий курс химиотерапии.

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