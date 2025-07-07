Второй трагический случай: чиновник Минтранса скончался после новостей о смерти Старовойта

Заместитель начальника отдела управления имуществом «Росавтодора» умер после новостей об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 42-летний Андрей Корнейчук скончался прямо на рабочем месте в здании на Старой Басманной. Во время совещания он резко встал и упал замертво. Врачи уже не смогли ничего сделать, а только констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Как отмечает Mash, замначальника отдела управления имуществом умер после новостей об отставке Романа Старовойта.

Ранее мы писали о том, что бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт ушел из жизни. Незадолго до смерти он приехал к дочери на соревнования. Там он провел меньше часа и был поникшим. Далее он обнял наследницу и уехал. После этого на связь с родственниками не выходил.