«Второго такого нет»: Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича

Народный артист России Борис Щербаков прокомментировал смерть коллеги Игоря Ясуловича. В беседе с Газета.Ru он выразил соболезнования родным и близким актера, а также высоко оценил его профессиональные качества.

Смерть Ясуловича стала огромным потрясением для отечественной культуры. По словам Щербакова, народный артист России был не только грандиозным актером, но и удивительно добрым и отзывчивым человеком.

«Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера. Я просто не вижу сейчас вот из всех артистов молодых», — отметил лауреат государственных премий.

В каждом фильме или спектакле он был неповторим. Оригинальность Ясуловича обусловлена его врожденным талантом. В завершении беседы Щербаков заявил, что, к сожалению, не сможет присутствовать на похоронах коллеги, так как вынужден работать и находиться в Астрахани.

Ясулович ушел из жизни на 82-м году. О его смерти сообщили в ГИТИСе, где он был художественным руководителем курса. Незадолго до кончины актер находился в больнице. Он попал туда с острым воспалением почек. Врачи несколько раз оперировали звездного пациента. А один раз им пришлось ввести Ясуловича в состояние искусственной комы для стабилизации состояния.

Актер снимался в кино с 60-х годов прошлого века. Многие зрители запомнили его по фильмам: «Бриллиантовая рука», гайдаевские «12 стульев» и «Гардемарины».