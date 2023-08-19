На экране — с 60-х годов: ушел из жизни народный артист России Игорь Ясулович

Советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Игорь Ясулович ушел из жизни в возрасте 81 года. О кончине знаменитости сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление представителей высшего учебного заведения — ГИТИС.

В опубликованном посте они с горечью сообщили о трагической утрате. Народного артиста России не стало сегодня, 19 августа. Он ушел из жизни на 82-м году. О причине смерти представители института не написали. Дата и место прощания с лауреатом государственных премий РФ станут известны позже.

Не так давно Ясуловича выписали из больницы. В медучреждении он проходил лечение после экстренной госпитализации. Сообщалось, что звездный пациент испытывал проблемы с почками. Врачи зафиксировали их острое воспаление. Актеру провели несколько операций. А один раз медикам пришлось ввести народного артиста в состояние искусственной комы.

Ясулович был художественным руководителем курса ГИТИСа. На экране — с 60-х годов. Актер снялся во многих советских фильмах, самые известные из них: «Бриллиантовая рука», гайдаевские «12 стульев» и «Гардемарины». Кроме того, он занимался озвучкой — например, дал русский голос королю Гарольду в серии «Шрек».

Ранее из жизни ушел народный артист России Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Перед смертью 85-летний артист попал в больницу. Врачи диагностировали у него острую стадию механической желтухи.