Вторая смерть в коллективе за недолгое время: вокалист группы «Ревущие сороковые» внезапно скончался

Певец, композитор, музыкальный продюсер и вокалист польской группы «Ревущие сороковые» Януш Ольшувка ушел из жизни. Ему было 64 года.

Смерть певца стала полной неожиданностью для его коллег. Они сообщили о прискорбном событии журналистам. Подробности кончины Януша не приводятся.

Портал Goniec опубликовал некролог, посвященный артисту. В нем говорится, что смерть Ольшувка оказалась второй для музыкального коллектива за последнее время. Януш ушел следом за создателем группы Анджем Гжелой. Он перенес инсульту прямо на сцене, после чего оказался прикован к постели. Ему было 59 лет.

Ранее сообщалось о смерти 51-летнего R&B исполнителя D’Angelo. Он ушел из жизни из-за онкологического заболевания. О кончине артиста рассказали члены его семьи.