Всю жизнь любил ее и умер от рака: Добровольская повторила судьбу первого мужа Баранова

Первый муж актрисы Евгении Добровольской всю жизнь любил ее и умер после борьбы с раком. Вячеслав Баранов ушел из жизни, находясь в хосписе. Звезда повторила судьбу первого избранника, ее не стало 10 января. Об этом пишет Kp.ru.

Знаменитость рассказывала в интервью о мягком характере первого супруга и признавалась, что «нагло пользовалась его добротой». Несмотря на развод, Вячеслав ухаживал не только за своим ребенком, но и за сыном Добровольской от Михаила Ефремова, который был ее вторым мужем.

Их знакомство с Евгенией состоялось в 1983 году, они снимались в ленте «Клетка для канареек». Девушка была на шесть лет младше его, ей тогда только исполнилось 18. Через некоторое время они сыграли свадьбу и родили сына. Но жили бедно. Через год развелись. Но мужчина продолжал тепло относиться к экс-супруге.

В 2010 году мужчина пожаловался на сильные боли в районе поясницы, но не предполагал, что это так серьезно. Когда обратился в больницу, то услышал от врачей диагноз – рак почки в последней стадии. Из-за метастаз болел позвоночник. Но Вячеслав не говорил о своей болезни и держался стойко. Об этом знали только его близкие.

Вадим Андреев рассказывал, что мужчине решили удалить почку. Перед операцией он успокаивал друга и говорил, что прожил «не самую плохую жизнь». В 2011 году его госпитализировали, а после операции он проводил все время дома и не хотел ни с кем общаться из-за тяжелого состояния.

Последние пять дней своей жизни мужчина провел в хосписе, ему было совсем плохо. Из-за болей он уже не мог вставать.

«Он всю жизнь любил Женю Добровольскую и категорически не хотел, чтобы она видела его в таком состоянии. Это его воля», – рассказывал режиссер Андрей Эшпай.

20 июня 2012 года в возрасте 54 лет Баранов умер. Добровольская не пришла на прощание – была на гастролях. А 10 января 2025 года умерла Евгения Добровольская, у нее тоже был рак.

Ранее мы писали о том, что Хабенский произнес речь на прощании с Добровольской.