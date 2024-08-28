«Вся улица была заполнена людьми»: в Волгоградской области похоронили погибших при захвате ИК-19

В Волгоградской области прошли похороны погибших в результате захвата колонии заключенными. Простились в том числе с 25-летним сотрудником ФСИН, над которым бунтовщики издевались на видео. Об этом сообщает V1.ru.

По словам товарищей умершего Сергея Гордополова, проводить его в последний путь пришли многие местные жители. Они приходили к его бабушке и выражали свои соболезнования.

«На кладбище не смог поехать. Тяжело. Там вся улица, довольно широкая, была заполнена людьми. Кое-как протиснулся, чтобы взглянуть на него в последний раз. В шапке его похоронили, ему же лицо сильно порезали», - рассказал приятель Сергея.

Друг погибшего признался, что он был добрым человеком, всегда здоровался при встрече, улыбался. Плохих поступков за ним никто не помнит.

Отметим, что с убитыми сотрудниками ИК-19 простились 28 августа в Волгограде в ритуальном комплексе «Память».

Ранее бабушка умершего 25-летнего сотрудника ФСИН рассказала, что внук устроился в ИК-19 временно.