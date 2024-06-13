В Петербурге умерла основатель музея «Русский левша» Татьяна Ковша

В Санкт-Петербурге умерла основатель музея микроминиатюры «Русский левша» Татьяна Ковша. Ей было 65 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что Татьяну Ковшу похоронят 14 июня на Богословском кладбище.

Татьяна окончила факультет журналистики СПбГУ. Занимала должность президента Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, а также являлась президентом Международной гильдии мастеров.

Под ее руководством было организовано большое количество международных выставок и фестивалей, которые проходили в России, Минске, Польше, Чехии, Литве и Латвии.

Основанному Татьяной музею «Русский левша» в 2024 году году исполнилось 18 лет.

«Это невосполнимая утрата. И не выговорить ее, не описать. Мы теперь знаем, что такое «навсегда». И сейчас мы можем только помолиться за упокой ее души и вспоминать, вспоминать, вспоминать», - говорится в некрологе музея.

Кроме того, Татьяна Ковша написала сборник стихов для детей под названием «Созвездие Петербург», сообщает «Фонтанка».

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