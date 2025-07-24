Всего сутки не дожил до выставки: ушел из жизни один из лучших акварелистов России

Заслуженный художник России Александр Шапошников, которого называют одним из лучших акварелистов в стране, ушел из жизни. Трагичной новостью поделилась пресс-служба минкультуры Астраханской области.

Шапошникову было 83 года. Что стало причиной смерти художника, пока не сообщается. Известно лишь то, что перед кончиной деятель культуры болел. Также в пресс-службе заявили, что акварелист не дожил до своей выставки один день.

Александр Михайлович находился постоянно в пути. Он совершал творческие экспедиции, выезжал на пленэры в разные уголки России, несмотря на почтенный возраст. Кроме того, он был постоянным участником Всероссийской выставки акварелистов в Кургане. На ней он проходил по 10–15 км в день, причем работал художник с 4 утра до 8 вечера.

Ранее сообщалось о смерти кавээнщика из «Армянской сборной» Арсена Апресяна. Он скоропостижно скончался в 30 лет.