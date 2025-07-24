Три дня назад появлялся в соцсетях: умер 30-летний участник команды КВН «Армянская сборная» Арсен Апресян

Участник команды КВН «Армянская сборная» Арсен Апресян ушел из жизни. Что привело к смерти молодого юмориста, пока не известно.

О случившемся стало известно от представителей сборной. Смерть Арсена оказалась полной неожиданностью для его близких и родных.

«Не стало нашего брата, друга, сокомандника, Арсена Апресяна. Очень много хочется сказать, но пока очень горько и тяжело», — передает слова кавээнщиков StarHit.

Комику было 30 лет. Апресян не очень активно вел социальные сети, но три дня назад его профиль еще был активен. Семья участника КВН еще не комментировала его смерть.

Ранее сообщалось, что известный участник юмористической игры погиб в страшном ДТП с лошадью. Валерий Гуляев разбился насмерть в 36 лет.