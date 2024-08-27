«Все-таки можно было помочь»: Борис Галкин винит себя в смерти 38-летнего актера Владислава Галкина
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Отец умершего в 38 лет актера Владислава Галкина Борис заявил, что винит себя в уходе приемного сына из жизни. Он заявил, что можно было «как-то» помочь.
Подробности приводит aif.ru.
По мнению заслуженного артиста РФ, чувство вины «не уйдет никогда». Он заявил, что все время анализирует ту ситуацию.
«…Откручиваешь её назад и понимаешь, что всё-таки можно было как-то помочь, как-то можно было бы по-другому повернуть», - признался Борис Галкин.
На уточняющий вопрос, что он мог сделать, говорит – «обратной дороги нет» и обсуждать это – «пустое» дело.
Напомним, Владислав Галкин умер в 2010 году. Только спустя два дня его нашли в квартире. Приемный отец первым забеспокоился об актере – когда Владислав больше суток не связывался с родными.
Ранее Борис Галкин заявил, что завистники довели Владислава до смерти. По его мнению, актеру «завидовали страшно» и не простили успех.