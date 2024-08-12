«Время ничего не лечит»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына Влада Галкина

Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался о смерти своего приемного сына Владислава Галкина, прославившегося благодаря ролям в «Дальнобойщиках», «Спецназе» и других проектах. Его слова приводит aif.ru.

«Я теперь точно знаю: время ничего не лечит. <...> Рыцарь печальный с забралом опущенным, прячущий слёзы на мёртвом лице. Это было состояние его сердца, его души. До смерти человека довели. Завистники были вокруг… Ему завидовали страшно. Успех не прощают очень многие», — поделился артист.

Борис Галкин отметил, что в общественных местах его приемного сына едва на части не рвали фанаты. Он подчеркнул, что Влад Галкин привлекал чрезмерное внимание тем, что был «яркий и слишком искренний».

«Конечно, такие люди вызывают раздражение. Все же сшито из тихих подлостей, умения локтями толкаться, вперед переть. А он пер только своим талантом и призывал остальных делать так же», — резюмировал он.

Напомним, Владислав Галкин умер 25 февраля 2010 года в Москве на 39-м году жизни. Экспертиза показала, что 38-летний актер скончался приблизительно за два-три дня до обнаружения тела, а причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. В свидетельстве о смерти в качестве причины указана кардиомиопатия.

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