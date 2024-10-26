«Все рухнуло в одночасье»: раскрыта причина смерти режиссера «Улиц разбитых фонарей» Игоря Москвитина

Причиной смерти 71-летнего режиссера Игоря Москвитина, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», стал рак. Об этом рассказал его друг, актер Геша Меньшиков.

Кинодеятель ушел из жизни 24 октября, однако причина его смерти не раскрывалась. Сейчас же стало известно, что Москвитин продолжительное время болел.

«Для меня все рухнуло в одночасье. Был в Сочи, все неплохо складывалось и …вот это сообщение. Бросил все - и на самолет. Сейчас надо жене Игоря помогать с похоронами. Не могу соображать» - сказал в беседе с mk.ru Меньшиков.

Игорь Москвитин родился в Пятигорске, а образование получил в Ленинградском государственном институте культуры. Он стоял у истоков знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей», снял несколько десятков серий, начиная с первого сезона. Он также работал над проектами «Черный ворон», «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина», «Гаишники».

Ранее в США умер основатель и вокалист группы Grateful Dead Филип Чепмен Леш. Ему было 84 года. Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что последние минуты жизни он провел в окружении семьи.