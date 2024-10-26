Перенес пересадку печени и рак: умер основатель и вокалист Grateful Dead Фил Леш

В США умер основатель и вокалист группы Grateful Dead Филип Чепмен Леш. Ему было 84 года.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что последние минуты жизни он провел в окружении семьи.

В 1998 году музыканту пересадили печень из-за последствий гепатита С. В середине 2000-х у него диагностировали рак простаты, а в 2015 году дважды прооперировали из-за злокачественной опухоли в мочевом пузыре. На этом проблемы музыканта не закончились, так как уже в 2019 году он перенес два хирургических вмешательства на спине.

Филип Чепмен Леш получил классическое образование скрипача и джазового трубача. Он более 30 лет играл на бас-гитаре в группе Grateful Dead, которую основал в 1965 году. Коллектив определил звучание эйсид-рока, возникшего в Сан-Франциско. После распада проекта музыкант создал группу Phil Lesh and Friends, сообщает Sky News.

Ранее ушла из жизни польская актриса театра и кино, певица, сценаристка Ядвига Бараньская. Она скончалась в США спустя три дня после своего 89-летия.