Все заросло сорняками и нет памятника: близкие забросили могилу народного артиста СССР Кириллова

Могила народного артиста СССР Игоря Кириллова спустя четыре года после его смерти находится в заброшенном состоянии. По данным Kp.ru, на месте захоронения все поросло сорняками и отсутствует памятник.

Диктор центрального телевидения Кириллов умер на 90-м году жизни. Его похоронили, как и многих других отечественных знаменитостей, на Новодевичьем кладбище. Однако о том, что там покоится артист, говорит лишь его портрет и табличка. Сама могила выглядит неухоженной – везде трава, выцветшие искусственные цветы и завядшие бутоны вперемешку со свежими.

Памятника тоже нет, хотя прошло уже четыре года. Вдова Игоря Кириллова оправдывалась, что работа над скульптурой ведется, но медленно. Когда именно она будет готова, пока неизвестно.

Напомним, что именно вдова артиста получила в наследство квартиру в центре Москвы на Смоленской набережной. Жилье досталось Кириллову от отца. Еще при жизни диктор обеспечил возлюбленную домом, так как собственной жилплощади в столице у женщины не было.

