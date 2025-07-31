Цветы засохли, вместо памятников деревянные кресты: как выглядит могила Эдуарда Хиля и его жены

Советский и российский певец Эдуард Хиль скончался в 2012 году. Спустя 12 лет умерла его жена, балерина Зоя Хиль. У супругов остался сын и внук, но могилы супругов на Смоленском кладбище выглядят неухоженными и заброшенными.

На могилах легендарного певца и балерины сейчас установлены только деревянные кресты с черными маленькими табличками. Стоящие на земле портреты выцвели, а на снимке Эдуарда Хиля и вовсе появилось огромное пятно, пишет StarHit.

Журналисты не увидели на захоронении живых цветов. Искусственных также было не очень много. В целом могилы выглядят неухоженными.

До этого на могиле народного артиста СССР был установлен гранитный монумент, но в прошлом году его убрали после смерти жены. Единственный наследник Дмитрий ранее долго думал над памятником отцу и, возможно, сейчас снова обсуждает все детали.

Эдуард и Зоя познакомились на гастролях и поженились в 1958 году. Супруги постоянно были вместе, и разлучила их только смерть. Сын и внук пары пошли по их стопам и также занимаются музыкой.

Ранее оказалась заброшенной могила режиссера «Весны на Заречной улице» Марлена Хуциева.