«Все понравилось»: раскрыта реакция Александра Дугина на памятник убитой дочери

Стала известна реакция философа Александра Дугина на итоговый эскиз памятника убитой дочери Дарье. По словам автора монумента Дмитрия Александрова, ему все понравилось, как и матери.

Как рассказал скульптор, Дугин приезжал в мастерскую, чтобы увидеть рисунок памятника. При этом сам Александров знаком с отцом Дарьи, но не очень близко.

«Он согласовал, ему все понравилось, матери тоже. Я запомнил [Дарью] светлой и общительной, именно такой хотел увековечить», - поделился автор. Его слова приводит издание «Абзац».

Александров добавил, что получился собирательный образ, конкретного момента, взятого за основу, нет. Скульптор быстро воплотил задумку, так как несколько раз видел Дарью.

Памятник установят 20 августа в Одинцовском городском округе недалеко от места трагедии. Вес монумента – около тонны, его высота – 3,5 метра.

Напомним, Дугина погибла в 2022 году. Следствие пришло к выводу, что автомобиль, в котором ехала Дарья, взорвали киевские спецслужбы.

Ранее отец певицы Жанны Фриске сообщил, что собирается изменить памятник на могиле дочери.