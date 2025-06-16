Отец Жанны Фриске Владимир собирается изменить памятник на могиле певицы

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что собирается изменить памятник на могиле дочери. По его словам, обновления коснутся лица артистки. Об этом сообщает aif.ru.

Владимир Фриске признался, что уже разрабатывает новый вид памятника. Но пока сложно сказать, когда измененная версия появится на кладбище, так как это дело небыстрое.

«Хочу поменять голову, лицо то есть. Ну и бронзу обновить. Пока это долго, мастер разрабатывает эскизы», - поделился отец певицы.

Памятники могут стоить сотни тысяч рублей. Но Владимир не хочет просить у поклонников деньги. Он намерен полностью самостоятельно оплатить все работы, так как не хочет сталкиваться с хейтерами.

«Попрошу — потом съедят, поэтому не дай Бог», - заявил Фриске.

Напомним, что Жанна умерла 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раком головного мозга. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее родители Жанны Фриске публично обратились к внуку Платону, которого не видели с момента смерти дочери.