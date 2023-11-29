«Все по-другому»: отчим Перри впервые прервал молчание после его смерти

Отчим Мэттью Перри Кит Моррисон впервые прокомментировал смерть 54-летнего актера. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на личный блог Моррисона.

В соцсети Кит опубликовал пост с призывом сделать пожертвование в Фонд Мэттью Перри. По словам знаменитости, Перри был бы благодарен каждому переводу.

«Это не то, чем я обычно занимаюсь. Но в этом году все по-другому. Завтра Щедрый вторник. Делать то, что вы можете. Он был бы благодарен», — написал Кит.

Фонд был основан после смерти актера и направлен на борьбу с алкогольной зависимостью. Перри неоднократно заявлял о том, что у него были проблемы из-за вредной привычки.

Напомним, что артист умер 28 октября 2023 года. Тело Перри было найдено в его доме. На данный момент причина смерти не установлена.

Ранее Дженнифер Энистон опубликовала личное сообщение от Мэттью Перри. Подробности смотрите в этой статье.