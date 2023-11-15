Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть Мэттью Перри: показала личное сообщение

Смерть звезды сериала «Друзья» стала шоком для общественности. Актеры опубликовали официальное заявление и принесли свои соболезнования, а после поделились своими переживаниями. Коллега артиста Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть друга и опубликовала личное сообщение. Об этом пишет StarHit.

Энистон призналась, что опустошена из-за внезапной кончины близкого человека. Из-за случившегося она даже приостановила съемки. Актриса плачет и не может собраться.

«Мы его очень любили. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила ход того, кем мы были и каким будет наш путь», – поделилась артистка.

Дженнифер пересматривает фотографии с Мэттью и слушает его аудиосообщения. Она даже разговаривает с ним и верит, что он ее слышит.

«Мэтти, я так тебя люблю и знаю, что ты полностью спокоен. Я разговариваю с тобой каждый день… иногда почти слышу, как ты говоришь: „Могла бы ты быть еще более сумасшедшей?“» – написала звезда.

Актриса показала переписку с Перри, где он отправляет ей фотографию с сообщением «Рассмешить тебя – это сделать мой день лучше».