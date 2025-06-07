«Все на могилке»: возлюбленный погибшей в ванне участницы «Дома-2» не смог купить розы на похороны

Погибшую при загадочных обстоятельствах экс-участницу телепроекта «Дом-2» Кристину Белую похоронили в родном поселке в Челябинской области. 24-летнюю девушку в последний путь проводил ее возлюбленный Иван Лютый.

Мужчина в личном блоге пожаловался, что не смог купить розы, так как в поселке не так много цветочных магазинов, и к его приходу все уже раскупили.

«Поселок, конечно, здесь небольшой. Вариантов мало, роз нет… Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — отметил Иван.

В итоге он приобрел букет из роз, белых хризантем и сладостей. Композицию обернули в ярко-розовую упаковочную бумагу. Купив цветы, блогер отправился на кладбище.

Кристина Белая скончалась 30 мая 2025 года в результате несчастного случая. Она приехала в родной поселок в гости к родным и решила принять ванну. Когда девушка вылезала из воды, она поскользнулась, упала и ударилась головой, из-за чего у нее случилось кровоизлияние в мозг.

В следственном комитете Челябинской области подтвердили, что в гибели Белой нет криминала, сообщает StarHit.

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