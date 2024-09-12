«Все, моя девочка, все»: актер Михаил Полицеймако на кладбище не смог сдержать слез по умершей матери

10 сентября ушла из жизни Марина Полицеймако. 12 сентября прошли похороны старейшей актрисы Театра на Таганке. На них произнес прощальные слова сын звезды, Михаил Полицеймако.

Гражданская панихида прошла в Театре на Таганке. После на Троекуровском кладбище состоялись похороны актрисы, ушедшей из жизни в возрасте 86 лет.

Сын актрисы Михаил на прощание поцеловал крест и произнес трогательные слова, посвященные матери.

«Все, моя девочка, все. Мама рядом с папой — я спокоен», — цитирует его StarHit.

В тот момент звезду фильма «День выборов» поддерживала дочь, которая тоже не смогла сдержать слез по покойной бабушке.

Марину Полицеймако похоронили на шестом участке Троекуровского кладбища. Рядом с ней покоятся Игорь Старыгин, Виталий Вульф, Евгений Жариков, Александр Барыкин и другие известные деятели культуры.

Напомним, Марина Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в семье актера Ленинградского Большого драматического театра им. Горького Виталия Полицеймако и актрисы Нового театра Евгении Михайловны Фиш. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и в 1965 году пришла в труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке. Артистка играла в спектаклях «Три сестры», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Замок», «Калека с Инишмана» и многих других.