Раскрыта дата церемонии прощания с Мариной Полицеймако

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Мариной Полицеймако состоится 12 сентября. Соответствующая информация появилась на сайте Театра на Таганке.

«Церемония прощания с Мариной Витальевной Полицеймако пройдёт в Театре на Таганке 12 сентября в 11.00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 14.00», – сказано в сообщении на сайте театра.

О смерти Марины Полицеймако стало известно 10 сентября. Заслуженная артистка РФ скончалась в возрасте 86 лет, однако причина ее смерти в настоящий момент неизвестна.

Марина Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в семье актера Ленинградского Большого драматического театра им. Горького Виталия Полицеймако и актрисы Нового театра Евгении Михайловны Фиш. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и в 1965 году пришла в труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке.

Артистка играла в спектаклях «Три сестры», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Замок», «Калека с Инишмана» и многих других. Также она принимала участие в съемках фильмов «Табачный капитан», «Вам что, наша власть не нравится?!», «Клуб женщин», «Дом дураков».