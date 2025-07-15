Все мистическое сбылось в жизни: актер Михаил Кононов предсказал свою трагичную любовь

Актер театра и кино Михаил Кононов ушел из жизни. После смерти артиста стало известно о его личной трагедии, которая больше похожа на мистическое стечение обстоятельств. Дело в том, что деятель культуры написал сценарий про 18-летнюю недотрогу, становящуюся 25-летней циничной девушкой, и встретил ее в жизни, передает Kp.ru.

Девушка по имени Маргарита, как пишут журналисты, сначала была музой актера, ради которой тот был готов пойти на многое. Кононов и его избранница нашли друг друга — она мечтала сниматься в кино, а он искал объект восхищения.

У пары были особенные отношения, учитывая что со всем этим приходилось мириться супруге артиста Наталье. Однако долго эта идиллия не просуществовала. В конце концов девушка захотела замуж, а Кононов не смог ей это дать. После этого химия между партнерами начала угасать. Тем не менее квартира Михаила досталась молодой музе, как пишут в СМИ, в благодарность.

«А дальше в ее глазах появились те пошлость, цинизм. Захотела работать. Все мои друзья вступились, устроили ее менеджером в фирму „Нестле“. Там пошла валюта, и ее серое вещество покрылось „зеленью“ — долларами, — как болотной тиной. Познавала мир торгашей, коммерции», — передает слова актера Kp.ru.

Ранее сообщалось о смерти продюсера и сценариста Юрия Мороза. Он работал над популярным российским сериалом «Каменская».