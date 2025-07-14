Умер на 69-м году жизни актер и режиссер сериала «Каменская» Юрий Мороз

Умер актер, режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз. О его кончине сообщил Дмитрий Харатьян. Некролог опубликован в Telegram-канале телеканала «Россия-Культура».

Причина смерти Мороза пока не разглашается. Известно, что артисту было 68 лет. Его последние проекты выходили в 2023 году.

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ. Сначала он строил карьеру в качестве актера. Он снимался в фильмах «В начале славных дел», «Юность Петра», «Принцесса цирка», «Мэри Поппинс, до свидания» и многих других. В 1988 году он получил диплом режиссерского факультета ВГИКа. За кадром он работал над проектами «Подземелье ведьм», «Каменская», «Точка», «Апостол» и другими.

Кроме того, Мороз активно помогал продвигаться в карьере начинающим режиссерам. Он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.

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