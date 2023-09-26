«Все лучшие люди уходят рано: вышел фильм Балабанова, в котором он предсказал свою смерть

В кино вышел фильм «Алексей Балабанов. Послесловие…», который представляет собой интервью-исповедь. В нем кинорежиссер предсказал свою смерть.

В 2011 году у Балабанова хотели взять интервью для фильма о Сергее Бодрове. Но получилась четырехчасовая беседа, в которой режиссер говорил о работе, людях и даже о своем уходе.

На это обратил внимание сайт kp.ru.

Балабанов произнес: «Все лучшие люди уходят рано». Режиссер привел в качестве примера Сергея Курехина и Илью Кормильцева.

Он отметил, что с возрастом пропадает энергия, а для съемок фильмов она необходима. По мнению Балабанова, после 50 лет снимать кино не стоит. Он и сам снял «Кочегара» и «сдулся».

«Пока интересно жить, интересно. Когда неинтересно - все», - заключил режиссер.

Напомним, он скончался в возрасте 55 лет в 2013 году. У Балабанова диагностировали острую сердечную недостаточность. Несколько лет назад вдова Надежда Васильева заявляла, что из-за смерти мужа живет с чувством вины.