Вдова Алексея Балабанова призналась, что живет с чувством вины из-за смерти мужа

Негативные мысли Васильевой часто усиливают события и слова извне: «Особенно когда близкие напоминают тебе либо ты уже сам с ума сошел и думаешь, что тебе напомнили, а на самом деле — это тебе кажется», — призналась она. И посоветовала всем женщинам, которые потеряли мужа, научиться абстрагироваться от внешнего мира, когда «никто до тебя достучаться не может со своими взглядами, воспоминаниями, и тогда ты остаешься живой и своей жизнью можешь помочь другим».

Надежда верит в силу любви и до сих пор с большим трепетом говорит о муже: «Мне кажется, что нужно воспитывать своих дочерей обязательно в том, чтобы они не были феминистками, а чтобы они были сильными как раз со своим любимым человеком, чтобы они могли его своей силой защитить», — заключила Надежда. После ухода мужа она нашла в себе силы двигаться дальше, а главной мотивацией назвала людей, которым ты нужен, и дела, которые не успел еще сделать.