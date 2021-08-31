Вдова Алексея Балабанова призналась, что живет с чувством вины из-за смерти мужа
Балабанов и Васильева прожили вместе больше 18 лет, работали рука об руку на многих его картинах, где супруга выступала в качестве художника по костюмам. Надежда была его опорой, советчиком и поддержкой, но при всем этом так и не может отпустить ощущение, что сделала недостаточно: «Я каждый день думаю про чувство вины, про то, что я не сделала все возможное. Я дала ему жить, как он хотел… Но могла сделать больше», — подытожила Васильева. Режиссера не стало 18 мая 2013 года. На 55-м году жизни он умер от острой сердечной недостаточности.
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Фото: Кадры из программы «Скажи Гордеевой»
Причиной такой скоропостижной смерти Надежда видит в резком отказе от вредных привычек: «Кстати говоря, умер он от того, что стал трезвым. Сердечная мышца изнашивается, и нужно ее поддерживать лекарствами или небольшим количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить», — сказала она в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».
Негативные мысли Васильевой часто усиливают события и слова извне: «Особенно когда близкие напоминают тебе либо ты уже сам с ума сошел и думаешь, что тебе напомнили, а на самом деле — это тебе кажется», — призналась она. И посоветовала всем женщинам, которые потеряли мужа, научиться абстрагироваться от внешнего мира, когда «никто до тебя достучаться не может со своими взглядами, воспоминаниями, и тогда ты остаешься живой и своей жизнью можешь помочь другим».
Надежда верит в силу любви и до сих пор с большим трепетом говорит о муже: «Мне кажется, что нужно воспитывать своих дочерей обязательно в том, чтобы они не были феминистками, а чтобы они были сильными как раз со своим любимым человеком, чтобы они могли его своей силой защитить», — заключила Надежда. После ухода мужа она нашла в себе силы двигаться дальше, а главной мотивацией назвала людей, которым ты нужен, и дела, которые не успел еще сделать.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, КиноПоиск
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