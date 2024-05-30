«Все эти годы была надежда»: режиссер Вадим Шмелев шокирован новостью о смерти Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после долгих лет борьбы с раком головного мозга. Это известие сильно потрясло режиссера Вадима Шмелева, передает Telegram-канал Zvezdanews.

В беседе с журналистами он заявил, что случившееся стало полной неожиданность. По словам Шмелева, до последнего оставалась надежда, что больная раком актриса выкарабкается.

«Потерялось что-то очень родное. Все эти годы была надежда, что Анастасия все-таки как-то выкарабкается. Очень тяжело», — поделился режиссер.

Заворотнюк принимала участие в съемках фильма Шмелева. Так, она сыграла одну из главных ролей в кинокартине «Код апокалипсиса».

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк заблаговременно переоформила свой загородный дом на детей. Также она переписала автомобили на своих родителей.