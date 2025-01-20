«Все деньги слил на нее»: известно, какое имущество переписал Тимма на Седокову

Друг Яниса Тиммы рассказал, что он переписал на Анну Седокову 4 квартиры в Москве. Марк Пугачев поделился подробностями расследования в соцсети.

Марк Пугачев и Катя Гордон утверждают, что в прошлом баскетболист был обеспеченным человеком, но в последние дни жизни у него возникли финансовые проблемы. Друг спортсмена заявил, что он «слил все деньги» на Анну Седокову. По словам Марка, Тимма продал элитную квартиру, чтобы обеспечить певице роскошную жизнь не только в США, но и в России.

Также он утверждает, что Янис незадолго до развода переписал 4 квартиры в Москве на Анну. Якобы на это его уговорила сама артистка.

«Если это было дарение в браке, к сожалению, это практически невозможно оспорить. Если, например, следственные органы приходят к выводу, что он был глубоко больной человек, условно говоря, не в себе, и какой-то диагноз, несовместимый с проведением сделок, то тогда можно оспаривать сделки и биться за квартиры», — пояснила Гордон.

Марк отметил, что баскетболист делал все ради счастья певицы.

«У него много денег было. И все деньги он слил на нее. Жила она в раю, в больших дорогих домах на Фишер Айленд», — резюмировал Марк.

Сама Анна не комментировала высказывания Пугачева.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал о «несостыковках» в результатах московской экспертизы. Подробности читайте в этой новости.