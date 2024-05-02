Врачи три дня борются за его жизнь: в Адыгее музыкант Андрей Гейн сорвался с большой высоты в горах

30 апреля в Адыгее во время гастролей рок-группы «Любители этого дела» с пешеходной туристической тропы сорвался гитарист Андрей Гейн. Врачи третий день борются за его жизнь.

Музыкант упал с 30-метровой высоты в горах в реку Белую и ударился головой о камни. Для его спасения сразу же бросились на выручку женщины-медики, которые были в группе. Они оказали первую помощь, а туристы несли парня вверх на носилках. Молодого человека удалось оперативно довезти до реанимации в Майкопе.

Результаты обследования медиков выявили закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, малое субарахноидальное кровоизлияние, слева гемопневмоторакс и ушиб легкого слева, переломы костей лицевого черепа, пишет Kp.ru.

Сейчас состояние Андрея оценивают как стабильно тяжелое. Молодой человек находится на искусственной вентиляции легких, ему проводят интенсивное лечение.

Фронтмен группы Елена Калякина просит поддержать музыканта, пожелав ему здоровья и сил.

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