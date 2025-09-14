«Врачи не успели спасти»: известна причина смерти актера из «Тайн следствия» Дмитрия Лагачева

Инфаркт стал причиной смерти артиста из «Тайн следствия» и «Морских дьяволов» Дмитрия Лагачева. Об этом рассказала его коллега Алена Францукова.

Францукова отметила, что общалась с артистом накануне. Лагачев, по ее словам, хорошо выглядел, был бодр, энергичен и ни на что не жаловался.

«А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — приводит ее слова aif.ru.

Алена добавила, что Дмитрий полностью отдавал себя работе и профессии. Он преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, участвовал в отборе актеров в театры, переживал за выпускников и всячески старался им помочь.

Напомним, Дмитрий Лагачев ушел из жизни в возрасте 56 лет 13 сентября. Зрители его запомнили по ролям в «Тайнах следствия», «Гарпастуме», «Морских дьяволах» и других картинах.