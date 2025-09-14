Играл в «Тайнах следствия» и «Морских дьяволах»: на 57-м году жизни умер актер Дмитрий Лагачев

Актер кино и телевидения Дмитрий Лагачев ушел из жизни. Ему было 56 лет. О случившемся сообщили коллеги артиста, передает Российская газета.

Дмитрий родился 28 ноября 1968 года. В 1993-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал работать в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева. Он прослужил там до 2011 года.

Лагачев был задействован в таких постановках, как «Комедия ошибок», «Все мыши любят сыр», «Горе от ума», «Крошка Цахес», «Преступление и наказание», «Айболит и Бармалей», «Бешеные деньги», «Остров сокровищ». Всего актер сыграл в около различных 40 спектаклях.

В кино Лагачев попал во второй половине 1990-х. Он снимался в «Тайнах следствия», «Гарпастуме», «Морских дьяволах» и других картинах.

