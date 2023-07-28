91-летний дядя Али из «Клона» сделал пластику, чтобы вернуться в кино

Сыгравший дядю Али в популярном сериале «Клон» Стенио Гарсия сделал пластику, чтобы вернуться в кино. О жизни 91-летнего актера сообщается на сайте Woman.ru.

Источник отмечает, что на такую процедуру его вдохновила жена, которая моложе его почти на 40 лет. Врачи сделали ряд пластических операций – теперь актер выглядит гораздо моложе.

Фанаты дяди Али соглашаются, что внешность актера смотрится очень натурально. Они вспоминают, что месяц назад Гарсия выглядел совсем по-другому, гораздо хуже. Но это было связано с отеком после операции, который в скором времени прошел.

Правда, в начале июля Стенио госпитализировали. Врачи диагностировали септицемию — это одна из форм сепсиса. Некоторые поклонники сделали вывод, что это связано с пластическими операциями, но медики подчеркнули, что взаимосвязи между этим нет никакой.

«Наибольшее воспаление в позвоночнике из-за защемления нерва. Связь с эстетическими процедурами или с проведенной месяц назад гармонизацией лица исключена», – сказали врачи.

Знаменитости назначили антибиотики и вскоре всеми любимый дядя Али смог дышать без использования кислородной маски.

Ранее мы писали о том, что похудевшего Николая Баскова подозревают в пластике тела. Певец сильно похудел и вызвал подозрения в пластических операциях. 46-летний артист показал фигуру в обтягивающей одежде. Исполнитель не раз признавался, что борется с лишним весом.