«Больше она ни о чем не просила»: внучка Светланы Светличной озвучила предсмертное желание актрисы

Внучка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, скончавшейся 16 ноября в возрасте 84 лет, озвучила последнюю просьбу своей знаменитой бабушки. По словам Марии Ивашовой, родственники готовились к уходу актрисы, так как она продолжительное время болела.

«Бабушка болела долгое время. Мы понимали, что все идет к этому. Хотя старались продлить ей жизнь. Она хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним ее желание. Больше она ни о чем не просила», - сказала Мария в беседе с mk.ru.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, звезду фильма «Бриллиантовая рука» похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Прощание состоится 20 ноября в Белом зале Дома кино.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. В последнее время актриса уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Кроме того, Светличная страдала деменцией.