Стало известно, кому достанется наследство танцора Дмитрия Красилова

Московская квартира танцора Дмитрия Красилова перейдет по наследству его матери, об этом сообщает Kp.ru.

Минувшим днем стало известно о смерти 29-летнего танцора из Little Big Дмитрия Красилова. Внезапная утрата стала для всех шоком. По предварительной версии, мужчина скончался после сердечного приступа.

В последние годы жизни Красилов активно работал — недавно он смог купить себе квартиру не в ипотеку, о чем охотно делился с журналистами. Евродвушка в Южном Чертаново достанется после смерти артиста его матери, рассказали журналисты. Все дело в том, что она является единственным наследником первой очереди.

Мать Красилов любил, незадолго до смерти он подарил ей новенький китайский внедорожник. А вот отец артиста умер 13 лет назад. Из родственников у Красилова также осталась старшая сестра.

Ранее мы писали о том, что танцор Дмитрий Красилов часто говорил друзьям, что долго не проживет.