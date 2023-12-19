Стало известно, кому достанется наследство танцора Дмитрия Красилова
Московская квартира танцора Дмитрия Красилова перейдет по наследству его матери.
© Ivanov Sergey/East News
Московская квартира танцора Дмитрия Красилова перейдет по наследству его матери, об этом сообщает Kp.ru.
Минувшим днем стало известно о смерти 29-летнего танцора из Little Big Дмитрия Красилова. Внезапная утрата стала для всех шоком. По предварительной версии, мужчина скончался после сердечного приступа.
В последние годы жизни Красилов активно работал — недавно он смог купить себе квартиру не в ипотеку, о чем охотно делился с журналистами. Евродвушка в Южном Чертаново достанется после смерти артиста его матери, рассказали журналисты. Все дело в том, что она является единственным наследником первой очереди.
Мать Красилов любил, незадолго до смерти он подарил ей новенький китайский внедорожник. А вот отец артиста умер 13 лет назад. Из родственников у Красилова также осталась старшая сестра.
Ранее мы писали о том, что танцор Дмитрий Красилов часто говорил друзьям, что долго не проживет.