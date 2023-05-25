Врач Андрея Миронова скомандовал отключить от аппарата: тайна смерти актера раскрыта спустя много лет

Актер Андрей Миронов умер в 1987 году, а его врач Владимир Крылов лишь спустя много лет поведал, как все было на самом деле. Именно он наблюдал последние часы жизни артиста.

Тайну смерти Миронова раскрыла актриса Людмила Поргина. Она лично общалась с Крыловым, поскольку тот же врач оперировал ее мужа Николая Караченцова.

Хирург был специально вызван из Москвы в Ригу, где Миронов потерял сознание на сцене театра. Трое суток он лежал, находясь между жизнью и смертью.

Поргина привела слова медика: «Он рассказывал: «Я пришел в реанимацию и понял, что аневризма разорвалась, мозг залит и мозг мертв». Я сказал: «Отключайте от аппарата, везите в Москву».

Ранее мы писали, что актриса Любовь Полищук могла умереть из-за неосторожного поступка Миронова. Во время съемок эпизода фильма он уронил партнершу на бетонный пол.