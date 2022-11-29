14:18, 29 ноября 2022
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Уронил на бетонный пол: «подтвердилась» причастность мужчины к смерти Любови Полищук
Актриса Любовь Полищук, ушедшая из жизни в 2006 году, могла умереть из-за неосторожного поступка артиста Андрея Миронова. Не секрет, что она скончалась от саркомы позвоночника, вот только откуда появилась болезнь, стало известно только сейчас.
В ходе съемок эпизода танго Миронов уронил партнершу на бетонный пол. Полищук тогда сильно ударилась спиной.
Врач Сергей Евдокимов подтвердил, что такие травмы иногда приводят к появлению рака, а значит падение Полищук теоретически могло вызвать саркому.
«От нескольких пациентов я слышал, что после травмирования в этой области образовалась именно саркома», - сообщил он.
Ранее стало известно, какими бьюти-секретами пользовалась Полищук, чтобы до последнего оставаться в прекрасной форме.
Источник фото:Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Источник:Popcornnews.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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