Уронил на бетонный пол: «подтвердилась» причастность мужчины к смерти Любови Полищук

Актриса Любовь Полищук, ушедшая из жизни в 2006 году, могла умереть из-за неосторожного поступка артиста Андрея Миронова. Не секрет, что она скончалась от саркомы позвоночника, вот только откуда появилась болезнь, стало известно только сейчас.

В ходе съемок эпизода танго Миронов уронил партнершу на бетонный пол. Полищук тогда сильно ударилась спиной.

Врач Сергей Евдокимов подтвердил, что такие травмы иногда приводят к появлению рака, а значит падение Полищук теоретически могло вызвать саркому.

«От нескольких пациентов я слышал, что после травмирования в этой области образовалась именно саркома», - сообщил он.

Ранее стало известно, какими бьюти-секретами пользовалась Полищук, чтобы до последнего оставаться в прекрасной форме.