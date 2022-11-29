passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
14:18, 29 ноября 2022
1 мин.

Уронил на бетонный пол: «подтвердилась» причастность мужчины к смерти Любови Полищук

Уронил на бетонный пол: «подтвердилась» причастность мужчины к смерти Любови Полищук

Актриса Любовь Полищук, ушедшая из жизни в 2006 году, могла умереть из-за неосторожного поступка артиста Андрея Миронова. Не секрет, что она скончалась от саркомы позвоночника, вот только откуда появилась болезнь, стало известно только сейчас.

В ходе съемок эпизода танго Миронов уронил партнершу на бетонный пол. Полищук тогда сильно ударилась спиной.

Врач Сергей Евдокимов подтвердил, что такие травмы иногда приводят к появлению рака, а значит падение Полищук теоретически могло вызвать саркому.

«От нескольких пациентов я слышал, что после травмирования в этой области образовалась именно саркома», - сообщил он.

Ранее стало известно, какими бьюти-секретами пользовалась Полищук, чтобы до последнего оставаться в прекрасной форме.

Источник фото:Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Источник:Popcornnews.ru
Теги:
#Любовь Полищук
,
#Андрей Миронов
,
#смерть
,
#рак
Новости партнеров
О чем говорят