Возникли осложнения после операции: ушел из жизни популярный телеведущий Том Крайтлер

Американский телеведущий, подкастер, журналист и писатель Том Крайтлер ушел из жизни. Ему было 65 лет. Причиной смерти называют осложнения из-за операции, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Крайтлер был известным телеведущим в Соединенных Штатах. Он вел передачу о благоустройстве жилья, которая транслировалось сотнями станций на аудиторию свыше трех миллионов человек.

Кроме того, Крайтлер входил в сотню самых популярных ведущих ток-шоу страны. Его подкаст занимал высокую строчку в общем рейтинге. Также журналист является соавтором книги по теме благоустройства, которую выпускали ведущие издательства Штатов.

Ранее сообщалось о кончине актера из фильмов «Дюна» и «Карты, деньги, два ствола» Патрика Мориарти. Ему было 85 лет. Причина смерти пока не раскрывается.