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Опубликовано 06 февраля 2025, 20:15
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Возникли осложнения после операции: ушел из жизни популярный телеведущий Том Крайтлер

Телеведущий Том Крайтлер умер из-за осложнений после операции в 65 лет.
Возникли осложнения после операции: ушел из жизни популярный телеведущий Том Крайтлер

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Американский телеведущий, подкастер, журналист и писатель Том Крайтлер ушел из жизни. Ему было 65 лет. Причиной смерти называют осложнения из-за операции, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Крайтлер был известным телеведущим в Соединенных Штатах. Он вел передачу о благоустройстве жилья, которая транслировалось сотнями станций на аудиторию свыше трех миллионов человек.

Кроме того, Крайтлер входил в сотню самых популярных ведущих ток-шоу страны. Его подкаст занимал высокую строчку в общем рейтинге. Также журналист является соавтором книги по теме благоустройства, которую выпускали ведущие издательства Штатов.

Ранее сообщалось о кончине актера из фильмов «Дюна» и «Карты, деньги, два ствола» Патрика Мориарти. Ему было 85 лет. Причина смерти пока не раскрывается.