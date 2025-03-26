Возникли осложнения после операции: скончался актер и певец с русскими корнями Тапани Канса

Финский певец и актер с русскими корнями, автор песен и аранжировщик Тапани Канса ушел из жизни. Ему было 76 лет. Информация о смерти знаменитости появилась на сайте IMDb.

На страничке Канса появилась отметка с датой кончины. Так, по информации портала, финский певец умер 25 марта. Он лежал в госпитале после операции на желчном пузыре. Хирургическое вмешательство привело к осложнениям, из-за которых пациент и скончался.

На счету исполнителя множество музыкальных шлягеров. Кроме того, Канса снимался в кино, сериалах, играл в театре и был артистом оперетты. В его фильмографии порядка 70 проектов.

Ранее сообщалось о смерти актрисы танцовщицы и модели Синдианы Сантанджело. Что стало причиной ее ухода из жизни, пока не известно. Примечательно, что артистка активно следила за собой и делала «уколы красоты» в кустарных условиях.