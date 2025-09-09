Сын замдиректора ЦРУ Майкл Александр Глосс, поддерживающий Россию, погиб на СВО как герой. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский.

По словам Теплинского, Глосс погиб героически и старался освободить Донбасс наравне с российскими военнослужащими.

«Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америки, можно сказать, и Российской Федерации», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Командующий ВДВ подчеркнул, что Глосс служил в районе Часова Яра и участвовал в штурмовых действиях плечом к плечу со своими товарищами.

Сын замдиректора ЦРУ Джулианы Галлины приехал в Россию в 2023 году и заключил контракт с Минобороны, надеясь в дальнейшем получить гражданство. После службы в ВДВ он отправился на фронт. Майкл погиб в апреле 2024 года на Донбассе.

Ранее в зоне СВО погиб второй племянник стилиста Сергея Зверева. Мужчина ушел на очередное задание со своим сослуживцем и не вернулся.