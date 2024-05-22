Воспитывал 16 детей и страдал от зависимости: умер актер латиноамериканских мыльных опер Андрес Гарсия

Актер Андрес Гарсия, ставший известным благодаря латиноамериканским мыльным операм, умер в возрасте 81 года. Не стало его еще в апреле, но подробности его жена решила раскрыть только недавно. Об этом сообщает People.

Вдова звезды теленовелл Маргарита Портильо призналась, что Гарсия страдал от зависимости. Он был алкоголиком с запущенным циррозом печени и наркоманом. Перед смертью у него была передозировка.

Первой без сознания актера нашла именно Маргарита. По ее словам, увидев состояние супруга, она обратилась к другу, и они вместе доставили Андреса в больницу. На протяжении двух дней врачи пытались спасти жизнь знаменитости, но попытки не принесли результата.

К слову, Гарсия был многодетным отцом. Он воспитывал 16 наследников. Также он рассказывал, что смог победить рак при помощи лишь целебных трав.

Ранее умер актер из фильмов про Годзиллу Акира Никао. Ему был 81 год.