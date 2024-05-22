Спроектировал место своего упокоения: умер актер из фильмов про Годзиллу

Японский актер кино и сериалов, телеведущий и режиссер Акира Никао ушел из жизни. Перед смертью он спроектировал себе место упокоения, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Артист умер в возрасте 81 года. По данным журналистов, случившееся стало полной неожиданностью для всех, так как Никао продолжала работать до последнего. Причиной его кончины называют сердечную недостаточность.

Фильмография японского актера насчитывает более 130 проектов. Так, Никао снялся во множестве фильмов про Годзиллу и других гигантских монстров. Кроме того, его можно увидеть в таких линейках, как «Меч отмщения» и «Затоичи».

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Однажды в Америке» Ричарда Форонджи. Он ушел из жизни на 87-м году. За свою карьеру Форонджи снялся в 80 успешных проектах.