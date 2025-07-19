Восьмикратная чемпионка по борьбе Хитоми Обара умерла на 45-м году жизни

Завоевавшая золото на Олимпийских играх 2012 года японская спортсменка Хитоми Обара умерла на 45-м году жизни, сообщает сайт Объединенного мира борьбы (UWW).

Организация не уточнила причин смерти спортсменки.

«Хитоми Обара, олимпийская чемпионка Лондона 2012 года и восьмикратная чемпионка мира, скончалась 18 июля», — сказано в публикации.

Хитоми родилась в городе Хатинохе префектуры Аомори в 1981 году. Будучи подростком, начала заниматься женской борьбой в весе до 50 кг. В 19 лет стала впервые чемпионкой мира, но в следующем году сделала перерыв из-за операции на колене. К выступлениям вернулась только в 2004 году, одержала победу чемпионатах мира и Олимпийских играх в категории до 48 кг.

В этом году Обара назначили на должность тренера женской сборной Японии по борьбе. В сентябре 2022 года ее включили в Зал славы Объединенного мира борьбы.

Всего за свою карьеру спортсменка становилась восемь раз чемпионкой мира по борьбе.

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