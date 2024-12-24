26-летняя участница Олимпиады-2022 погибла в Альпах из-за схода лавины

В Альпах погибла 26-летняя сноубордистка Софи Хедигер. Спортсменка участвовала в Олимпиаде-2022 в Китае.

Хедигер погибла в понедельник в курортном городке Ароза, где проводила много времени, будучи связанной с фрирайдом – ее любимым хобби.

Девушка каталась на закрытой трассе. С ней был еще один сноубордист, пишет ИА Регнум.

После схода лавины экстренные службы были немедленно оповещены о случившемся, но спасти Хедигер не удалось.

Напомним, спортсменка не только участвовала в Олимпийских играх, но и стала победителем Универсиады-2023, занимала второе и третье места на этапках Кубка мира.

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