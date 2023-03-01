Волосы и кровь: оставшиеся от Пьера Нарцисса биоматериалы захоронят на Троекуровском кладбище

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева планирует захоронить на Троекуровском кладбище биоматериалы музыканта и некоторые его личные вещи. Напомним, артиста похоронили на его родине, в Камеруне.

Женщина с самого начала хотела, чтобы он покоился в Москве. В столице у Нарцисса остались друзья, поклонники.

Калачева не была на похоронах в Камеруне из-за конфликта с матерью покойного музыканта. Сейчас они помирились, и женщина готова встретить бывшую невестку у себя. Оттуда Калачева планирует взять некоторые вещи, чтобы захоронить на Троекуровском кладбище.

«И волосы, и кровь, вещи его. Я знаю, что так делают», - сказала она Пятому каналу.

Концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов объяснил, что в России «будет небольшой так называемый склеп его могилы, чтобы люди также приходили соответственно и как-то общались».

В разговоре с журналистом издания Дворцов и Калачева вспомнили, что похороны Нарцисса трижды переносили, но в итоге похоронили «достойнее некуда»: по словам экс-жены, у исполнителя был «шикарный гроб», он лежал в своей любимой кепке.

Ранее сообщалось, что Калачева планирует родить ребенка от умершего певца.